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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять»

Зеленский: внутренние споры партнеров Украины о помощи будет невозможно забыть
Сюжет
Военная операция на Украине
Промедление с согласованием новой помощи Украине невозможно понять, это не получится забыть, сказал Зеленский. Одобрению финансирования на военные поставки для ВСУ мешают республиканцы, Москва требует прекратить помогать Киеву
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Украина "не просила ничего больше необходимого для защиты жизней, и когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ограничивающими оборону, ситуацию невозможно понять». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это», — добавил президент Украины.

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Конгресс США с осени не может согласовать законопроект о помощи зарубежным партнерам, в числе которых Украина. Демократы требуют $60 млрд для военной помощи украинской армии, республиканцы, контролирующие палату представителей не соглашаются одобрить инициативу.

Президент Джо Байден заявлял, что промедление с предоставлением помощи приведет к «ужасным последствиям» для Украины. Он объяснял отвод украинских войск из Авдеевки необходимостью ВСУ нормировать использование снарядов из-за сокращения запасов «в результате бездействия конгресса».

Зеленский считает, что если Трамп победит в ноябре на президентских выборах в США, это окажет значительное влияние на ход конфликта: «Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы». «Если <...> конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу: хорошо, мы будем сражаться без вас», — предупреждал президент.

Украина все ещё получает американскую военную помощь, но речь идет только о контрактах, согласованных на несколько лет вперед.

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Российские власти требуют прекратить снабжать украинскую армию, настаивая, что это только продлит конфликт, но не помешает Москве в достижении целей.

Зеленский заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять»
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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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