Зеленский заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять»

Промедление с согласованием новой помощи Украине невозможно понять, это не получится забыть, сказал Зеленский. Одобрению финансирования на военные поставки для ВСУ мешают республиканцы, Москва требует прекратить помогать Киеву

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Украина "не просила ничего больше необходимого для защиты жизней, и когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ограничивающими оборону, ситуацию невозможно понять». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это», — добавил президент Украины.

Конгресс США с осени не может согласовать законопроект о помощи зарубежным партнерам, в числе которых Украина. Демократы требуют $60 млрд для военной помощи украинской армии, республиканцы, контролирующие палату представителей не соглашаются одобрить инициативу.

Президент Джо Байден заявлял, что промедление с предоставлением помощи приведет к «ужасным последствиям» для Украины. Он объяснял отвод украинских войск из Авдеевки необходимостью ВСУ нормировать использование снарядов из-за сокращения запасов «в результате бездействия конгресса».

Зеленский считает, что если Трамп победит в ноябре на президентских выборах в США, это окажет значительное влияние на ход конфликта: «Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы». «Если <...> конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу: хорошо, мы будем сражаться без вас», — предупреждал президент.

Украина все ещё получает американскую военную помощь, но речь идет только о контрактах, согласованных на несколько лет вперед.

Российские власти требуют прекратить снабжать украинскую армию, настаивая, что это только продлит конфликт, но не помешает Москве в достижении целей.



