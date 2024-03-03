Глава МИД Чехии застрял в Индии из-за неисправности самолета
Глава МИД Чехии Ян Липавский застрял по дороге из Японии в аэропорту Мумбаи в Индии из-за технических проблем с самолетом, передает Radio Prague International.
«Мы ожидаем прибытия запасного самолета, который уже в пути», — сообщил пресс-секретарь чешского МИДа Даниел Дрейк.
Липавский возвращается из почти двухнедельного визита в Индию, Австралию и Японию в сопровождении делегации из представителей десяти компаний и учреждений.
В мае 2023 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла вылететь из Катара из-за поломки в ее самолете — второй за три дня. Обратный рейс из Дохи в Берлин пришлось отложить как минимум на два часа из-за неисправности в самолете Airbus.
В августе 2023 года из-за поломки самолета Бербок пришлось отменить поездку в страны АТР (Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи), после того как правительственный борт сделал вынужденную посадку в Абу-Даби (пункт отправления), а потом из-за технических проблем так и не смог вылететь дальше.
1 марта журнал Der Spiegel сообщил, что правительственный самолет ФРГ Airbus A340-300 будет разобран и распродан по запчастям. На этом самолете также ранее летали экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший глава МИДа Хайко Маас, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц.
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