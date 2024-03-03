Глава МИД Чехии застрял в Индии из-за неисправности самолета

Глава МИД Чехии и его делегация застряли в Мумбаи из-за неисправности самолета

Ян Липавский (Фото: Janine Schmitz / imago-images.de / Global Look Press)

Глава МИД Чехии Ян Липавский застрял по дороге из Японии в аэропорту Мумбаи в Индии из-за технических проблем с самолетом, передает Radio Prague International.

«Мы ожидаем прибытия запасного самолета, который уже в пути», — сообщил пресс-секретарь чешского МИДа Даниел Дрейк.

Липавский возвращается из почти двухнедельного визита в Индию, Австралию и Японию в сопровождении делегации из представителей десяти компаний и учреждений.

В мае 2023 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла вылететь из Катара из-за поломки в ее самолете — второй за три дня. Обратный рейс из Дохи в Берлин пришлось отложить как минимум на два часа из-за неисправности в самолете Airbus.

В августе 2023 года из-за поломки самолета Бербок пришлось отменить поездку в страны АТР (Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи), после того как правительственный борт сделал вынужденную посадку в Абу-Даби (пункт отправления), а потом из-за технических проблем так и не смог вылететь дальше.

1 марта журнал Der Spiegel сообщил, что правительственный самолет ФРГ Airbus A340-300 будет разобран и распродан по запчастям. На этом самолете также ранее летали экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший глава МИДа Хайко Маас, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц.