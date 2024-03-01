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Политика ,  
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Германия продала правительственный лайнер после многочисленных поломок

Airbus, из-за поломки которого сорвались поездки Бербок, разберут на запчасти
Правительственный самолет Германии, из-за поломки которого сорвались несколько зарубежных поездок главы МИДа Анналены Бербок, будет разобран и продан на запчасти
Правительственный самолёт Airbus A340-300
Правительственный самолёт Airbus A340-300 (Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press)

Правительственный самолет ФРГ Airbus A340-300, из-за поломки которого глава МИД Германии Анналена Бербок в прошлом году отменила поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), будет разобран и распродан по запчастям, сообщил 1 марта журнал Der Spiegel.

По информации издания, дочерняя компания Airbus, Lufthansa Technik, на текущей неделе заключила контракт на покупку этого самолета и планирует впоследствии разобрать его и продать отдельные запчасти. После покупки самолет будет доставлен в Испанию, где у Lufthansa Technik есть филиал. Как пишет Spiegel, правительственный Airbus эксплуатировался более 20 лет. Его двигатели находятся в исправном состоянии.

Самолет оснащен конференц-залом, ванной комнатой, рабочим кабинетом, отсеком бизнес-класса для сопровождающей делегации, а также сиденьями эконом-класса для журналистов.

Spiegel пояснил, что правительственный самолет перестали использовать осенью 2023 года после неоднократных поломок во время зарубежных поездок немецких руководителей. На самолете также ранее летали экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший глава МИДа Хайко Маас, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц.

Издание передает, что предприниматель в сфере недвижимости Александр Скора пытался купить самолет, чтобы превратить его в музей в Берлине, но просьбу бизнесмена не успели рассмотреть.

О том, что Бербок не смогла вылететь из Катара из-за второй за три дня поломки в ее самолете, стало известно в мае 2023 года. Обратный рейс из Дохи в Берлин пришлось отложить как минимум на два часа из-за неисправности. 

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Политика
Анналена Бербок

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В сентябре Spiegel написал, что из-за поломки самолета Бербок пришлось отменить в августе поездку в страны АТР (Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи), после того как правительственный борт сделал вынужденную посадку в Абу-Даби (пункт отправления), а потом из-за технических проблем так и не смог вылететь дальше. В связи с прерванной поездкой МИД ФРГ понес расходы в размере €104 тыс., следовало из ответа ведомства на запрос оппозиционного депутата бундестага от Левой партии (Die Linke) Севима Дагделена.

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Георгий Смирнов
Анналена Бербок Airbus ФРГ
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