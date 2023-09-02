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Отмена турне Бербок из-за поломки самолета обошлась Германии в €100 тыс.

Spiegel: отмена поездки Бербок в Австралию из-за поломки самолета обошлась в €100 тыс.
В бундестаге раскритиковали министра. Бербок обещала ради снижения выбросов летать регулярными рейсами во всех случаях, когда это возможно, однако до сих пор такая практика была скорее исключением, пишет Spiegel
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок пришлось отменить свою поездку в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи после того, как правительственный самолет сделал вынужденную посадку в Абу-Даби, а потом из-за технических проблем так и не смог вылететь дальше по маршруту, пишет Spiegel. Министр регулярным рейсом вернулась в Германию.

Как указывает издание, произошедшее вызвало высокие расходы и «немало насмешек» в адрес министра и военно-воздушных сил, которые отвечают за готовность к полетам.

В связи с прерванной поездкой МИД Германии понес расходы в размере €104 331, следует из ответа ведомства на запрос оппозиционного депутата бундестага от левых сил Севима Дагделена. В эту сумму включены расходы на обратную дорогу (Бербок полетела в Гамбург первым классом авиакомпании Emirates) для немецкой делегации и специальных гостей. Кроме того, туда входят траты на «очень небольшую часть делегации», которая все же продолжила поездку в Австралию с целью вернуть артефакты (речь идет о передаче культурных ценностей, украденных немецкими миссионерами у австралийских аборигенов, пишет Frankfurter Allgemeine).

Издание предполагает, что министерство в своем ответе упоминает только часть расходов, понесенных в результате сорвавшейся поездки. При двух попытках взлета не удалось убрать закрылки, и пилоту при возвращении в аэропорт в обоих случаях пришлось сначала сбрасывать 80 т керосина, отмечается в статье.

Депутат Дагдален также спросил об углеводородном следе в результате сорвавшейся поездки Бербок. Министерство ответило, что общий объем выбросов углекислого газа (СО2) составил 265 т.

Дагделен раскритиковал министра. «Если бы Бербок более активно использовала регулярные рейсы, как она сама обещала, это было бы дешевле для налогоплательщиков и более благоприятно для климата», — сказал он.

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Депутат также обвинил Бербок и партию зеленых (входит в правительствую коалицию), сопредседателем которой она является, в нарушении основных предвыборных обещаний. После вступления в должность МИД пообещал, что министр будет использовать для работы регулярные рейсы «везде, где это возможно с точки зрения расписания и логистики», чтобы свести к минимуму выбросы углекислого газа во время зарубежных поездок. При этом, отмечает издание, такая практика до сих пор была редким исключением.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Германия Анналена Бербок аварийная посадка Абу-Даби Австралия Новая Зеландия Фиджи
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