Spiegel: самолет главы МИД Германии Бербок сломался второй раз за три дня

Самолет главы МИД Германии сломался второй раз за три дня

Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла вылететь из Катара из-за поломки в ее самолете — второй за три дня. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Обратный рейс из Дохи в Берлин пришлось отложить как минимум на два часа из-за неисправности в самолете Airbus. Немецкая делегация вернулась в отель «Шератон».

Бербок находится в турне по странам Персидского залива. Ее вылет в регион 15 мая пришлось задержать более чем на два часа из-за поломки самолета. В итоге делегации предоставили новый борт.

В Катаре Бербок подписала со своим коллегой Мохаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани декларацию о намерениях в отношении нового «стратегического диалога» между Германией и Катаром.