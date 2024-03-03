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Экс-глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила об окончательном переезде в Россию
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Michael Gruber / Global Look Press)

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала в Россию. Об этом она сообщила на лекции Всемирного фестиваля молодежи, передает ТАСС.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — сказала Кнайсль, добавив, что планирует построить дом на востоке России. По словам экс-министра, она чувствует себя в России как дома.

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Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 год при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера. На свадьбу был приглашен российский президент Владимир Путин. Он пробыл на мероприятии около часа и станцевал с невестой. В июле 2022 года Кнайсль покинула Австрию, заявив о поступающих ей угрозах.

Сначала она отправилась в Ливан, объяснив это тем, что знает арабский язык, потом поселилась в деревне под Рязанью и наконец перебралась в Санкт-Петербург. Там она собиралась работать в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.), являясь его руководителем и сооснователем.

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Теги
Карин Кнайсль переезд Россия
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