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ВЭФ ,  
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Экс-глава МИД Австрии переедет из рязанской деревни в Петербург

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переедет в Петербург для работы в G.O.R.K.I.
Сюжет
ВЭФ
Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017-2019 годы, она покинула страну после угроз. Сначала она отправилась в Ливан, а летом поселилась в деревне под Рязанью. Но для работы в СПбГУ она приняла решение жить в Санкт-Петербурге
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переедет в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.). Об этом сообщила ТАСС сама экс-министр.

«Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — сказала Кнайсль.

Прежде она снимала дом в деревне Петрушово в Рязанской области. В начале августа Кнайсль посетила праздник «Макушка лета», где пообщалась с местными жителями. «Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — делилась она впечатлениями. Кнайсль отмечала при этом, что планирует уехать после летнего отдыха в деревне в Ливан, поскольку там вся ее жизнь.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 годы при канцлере Себастьяне Курце. В прошлом июле она рассказала о поступающих угрозах, в связи с которыми покинула страну. На прошлом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) она говорила о переезде в Ливан, поскольку лучше знает эту страну и владеет арабским языком.

«В [Санкт-Петербургском государственном] университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», — рассказывала экс-министр, комментируя ситуацию с падением курса рубля.

G.O.R.K.I. находится на базе СПбГУ, центр был образован 30 марта 2023 года для «объединения академического потенциала первого университета России и богатого практического опыта дипломатической деятельности его экспертов».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Карин Кнайсль Санкт-Петербург СПбГУ
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