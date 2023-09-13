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Экс-глава МИД Австрии рассказала, как перевезла пони в Россию из Сирии

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль перевезла своих пони из Сирии с помощью российского транспортного самолета. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«В июне 2022 года я перевезла свои книги, одежду и пони из Марселя в Бейрут через [курьерскую службу] DHL. <...> Если бы ситуация с безопасностью в Сирии была другой, я бы наняла наземный транспорт, но из-за санкций нет ни рейсов, ни DHL. Поэтому я воспользовалась возможностью вылететь российским транспортным рейсом, возвращающимся в Россию из Сирии», — написала Кнайсль, поблагодарив российскую сторону за эту помощь.

9 сентября пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области сообщила о приезде Карин Кнайсль, которая «вместе с собой привезла двух пони». Ветеринары осмотрели животных, взяли пробы крови и поставили их на карантин. «Домашние лошади здоровы», — уточнила пресс-служба.

До переезда в Россию Кнайсль жила в Ливане, граничащем с Сирией.

О том, что бывшая министр иностранных дел Австрии переедет в Санкт-Петербург, сама Кнайсль рассказала ТАСС 12 сентября. По ее словам, она собирается работать в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.), являясь его руководителем и сооснователем. 8 августа она говорила, что сняла дом в деревне Петрушово Рязанской области.

В июле 2022 года Кнайсль заявила, что переехала из Австрии в Ливан из-за поступающих ей угроз. Она уточнила, что хорошо знает эту страну и владеет арабским языком. В публикации за 13 сентября 2023-го экс-министр сказала, что Ливан был «промежуточным решением для выживания», а в Россию она ездила каждые шесть недель.

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