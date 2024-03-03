В Гаити банды выпустили заключенных из главной тюрьмы

В Гаити вооруженные группировки напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили «значительное количество» заключенных, сообщает Gazette Haiti. В числе освобожденных — лидеры влиятельных банд,.

CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о сотне сбежавших заключенных.

Профсоюз полиции Гаити призвал всех полицейских в столице помочь сохранить контроль над тюрьмой. «В столице не пощадят никого, потому что теперь действуют дополнительные 3 тыс. бандитов», — говорится в заявлении в Х.

Офицер полиции сообщил Associated Press, что банды пока не взяли под контроль тюрьму. По предварительным данным, никто не пострадал.

В начале января 2024 года в Эквадоре также произошло несколько тюремных бунтов и побег главы крупнейшей в стране группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара, известного как Фито. Полиция сообщала об атаках на сотрудников ведомства и патрульные машины, преступники ворвались на телестудию и некоторое время удерживали в заложниках журналистов. Президент Даниэль Нобоа 8 января объявил в Эквадоре режим ЧС на 60 дней, а также ввел режим внутреннего вооруженного конфликта.

Вооруженные столкновения в стране усилились в последние дни на фоне отъезда премьер-министра премьер-министр республики Ариэля Анри, который отправится в Кению для переговоров об организации работы международной полицейской операции в Гаити для борьбы с вооруженными бандами.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарной обстановки на Гаити ухудшилась после убийства президента страны Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Вооруженные банды захватили часть столицы Порт-о-Пренс, нападая на местных мирных жителей.

В феврале 2023 года 70% гаитян поддержали ввод иностранных войск для борьбы с бандами. В октябре того же года Совбез ООН одобрил создание вооруженной миссии для борьбы с действующими на Гаити преступными группировками.