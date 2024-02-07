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Вдову президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству

Вдову президента Гаити Жовенеля Моиза заподозрили в причастности к убийству
Следователи допустили, что вдова убитого в 2021 году президента Гаити могла быть причастна к нападению. По мнению экспертов, власти пытаются запутать расследование в связи с подозрения против высших чиновников
Жовенель и&nbsp;Мартина Моиз
Жовенель и Мартина Моиз (Фото: Franklin Jacome / Getty Images)

В списке потенциальных соучастников убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза в 2021 году оказалось имя его вдовы Мартины Моиз, пишет New York Times, изучив уголовное заявление, поданное прокуратурой в гаитянский суд. Издание отмечает, что это самая удивительная деталь в иске, основанном на допросах 20 свидетелей, подготовка которого заняла более двух лет.

В документе не содержатся обвинения вдовы президента в планировании убийства и нет каких-либо прямых доказательств ее причастности. Вместо этого там сказано, что Мартина Моиз и потенциальные сообщники дали показания, которые были опровергнуты другими свидетелями, а один из главных подозреваемых утверждал, что та хотела занять пост президента — на основании этого делается предположение, что она была причастна к нападению.

Ее защита отвергла эти суждения. «Она была жертвой, так же как ее дети, которые были там, и ее муж», — сказал адвокат Пол Тернер.

Согласно правовой системе Гаити, утверждения прокурора не имеют достаточно силы, выдвигать официальные обвинения вправе только следственный судья.

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Фото:Ralph Tedy Erol / Reuters

Некоторые юридические эксперты выразили беспокойство, что судебная система используется для давления и отвлечения внимания от других деталей убийства президента Гаити, отмечает издание. В частности, в причастности к преступлению обвиняли некоторых высокопоставленных правительственных чиновников, включая премьер-министра Ариэля Генри. Он беседовал по телефону ключевым участником заговора незадолго до и после убийства. Премьер Гаити отрицает любую связь с убийством.

Жовенель Моиз был убит 7 июля 2021 года в возрасте 53 лет. В его дом ворвались 20 вооруженных людей, а охранники либо отсутствовали, либо почти не оказывали сопротивление, что вызвало подозрение в заговоре среди окружения президента. Супруга президента была тяжело ранена.

После его убийства в Гаити настал период политических потрясений и насилия, отмечает NYT. Контроль над большей частью столицы Порт-о-Пренс страны захватили группировки, они убили и похитили тысячи людей. Выборы нового президента так и не были проведены.

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В поданном прокурором иске упоминается и бывший премьер-министр Гаити Клод Жозеф, его сочли возможным соучастником убийства. Он также заподозрил власти в злоупотреблении судебной системой. «Почему Мартина Мойз убила своего мужа в ходе масштабного заговора с участием 20 бывших колумбийских солдат, если они живут вместе и могли бы найти миллион более простых способов избавиться от него, если бы она захотела?», — задался он вопросом.

Вдова президента неоднократно критиковала ход расследования и заявляла, что чиновники слабо интересовались поиском организаторов убийства.

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