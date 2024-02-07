Вдову президента Гаити заподозрили в причастности к его убийству

Следователи допустили, что вдова убитого в 2021 году президента Гаити могла быть причастна к нападению. По мнению экспертов, власти пытаются запутать расследование в связи с подозрения против высших чиновников

Жовенель и Мартина Моиз (Фото: Franklin Jacome / Getty Images)

В списке потенциальных соучастников убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза в 2021 году оказалось имя его вдовы Мартины Моиз, пишет New York Times, изучив уголовное заявление, поданное прокуратурой в гаитянский суд. Издание отмечает, что это самая удивительная деталь в иске, основанном на допросах 20 свидетелей, подготовка которого заняла более двух лет.

В документе не содержатся обвинения вдовы президента в планировании убийства и нет каких-либо прямых доказательств ее причастности. Вместо этого там сказано, что Мартина Моиз и потенциальные сообщники дали показания, которые были опровергнуты другими свидетелями, а один из главных подозреваемых утверждал, что та хотела занять пост президента — на основании этого делается предположение, что она была причастна к нападению.

Ее защита отвергла эти суждения. «Она была жертвой, так же как ее дети, которые были там, и ее муж», — сказал адвокат Пол Тернер.

Согласно правовой системе Гаити, утверждения прокурора не имеют достаточно силы, выдвигать официальные обвинения вправе только следственный судья.

Некоторые юридические эксперты выразили беспокойство, что судебная система используется для давления и отвлечения внимания от других деталей убийства президента Гаити, отмечает издание. В частности, в причастности к преступлению обвиняли некоторых высокопоставленных правительственных чиновников, включая премьер-министра Ариэля Генри. Он беседовал по телефону ключевым участником заговора незадолго до и после убийства. Премьер Гаити отрицает любую связь с убийством.

Жовенель Моиз был убит 7 июля 2021 года в возрасте 53 лет. В его дом ворвались 20 вооруженных людей, а охранники либо отсутствовали, либо почти не оказывали сопротивление, что вызвало подозрение в заговоре среди окружения президента. Супруга президента была тяжело ранена. После его убийства в Гаити настал период политических потрясений и насилия, отмечает NYT. Контроль над большей частью столицы Порт-о-Пренс страны захватили группировки, они убили и похитили тысячи людей. Выборы нового президента так и не были проведены.

В поданном прокурором иске упоминается и бывший премьер-министр Гаити Клод Жозеф, его сочли возможным соучастником убийства. Он также заподозрил власти в злоупотреблении судебной системой. «Почему Мартина Мойз убила своего мужа в ходе масштабного заговора с участием 20 бывших колумбийских солдат, если они живут вместе и могли бы найти миллион более простых способов избавиться от него, если бы она захотела?», — задался он вопросом.

Вдова президента неоднократно критиковала ход расследования и заявляла, что чиновники слабо интересовались поиском организаторов убийства.