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Более 70% гаитян поддержали ввод иностранных военных для борьбы с бандами

Фото: Richard Pierrin / Getty Images
Фото: Richard Pierrin / Getty Images

В Гаити 69% местных жителей поддерживают немедленное вмешательство иностранных военных и полицейских для помощи в борьбе с преступными вооруженными бандами. Такие данные следуют из опроса, опубликованного на новостном портале Haiti Libre.

Участниками исследования стали более 1,3 тыс. человек. Опрос провела консалтинговая компания Diagnostic & Development Group (DDG) SA и местная группа по управлению бизнес-рисками AGERCA.

Согласно результатам, 71% респондентов считают, что Национальная полиция Гаити неспособна справиться с проблемами и восстановить безопасность собственными силами. Более трети опрошенных граждан заявили, что в период с 2021 года вооруженные банды убили кого-то из их родственников, знакомых или коллег. Около 36% респондентов рассказали о похищении их самих или знакомых в этот же период.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити ухудшилась после убийства президента страны Жовенеля Моиза, произошедшего в ночь на 7 июля 2021 года, и после землетрясения, которое случилось в августе того же года и привело к массовым жертвам. Как сообщает ООН, вооруженные банды захватили часть столицы Порт-о-Пренс и регулярно нападают на местных жителей, сообщала ООН в сентябре.

В октябре 2022 года правительство Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри запросили ввод международного военного контингента. Премьер-министр получил полномочия, которые позволяли ему просить другие государства о «немедленном развертывании специализированных вооруженных сил в достаточном количестве», чтобы остановить кризис в Гаити.

10 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал срочно ввести военный контингент в Гаити, для того чтобы преодолеть гуманитарный кризис. Генсек обеспокоен резким ухудшением ситуации с безопасностью, на фоне которой произошла вспышка холеры. Он добавил, что обстановка в стране должна рассматриваться как чрезвычайная.

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В этот же день сенат потребовал от Ариэля Анри пересмотреть инициативу о развертывании международных сил в стране, передает Haiti Libre. При этом сенаторы выступили с просьбой о срочном достижении консенсуса политических, экономических и общественных сил для выхода из кризисной ситуации.

Теги
Гаити вооруженные банды криминал
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