В ООН одобрили миссию по безопасности в Гаити

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити, следует из видеотрансляции на сайте ООН.

Международная миссия будет участвовать в борьбе с действующими в Гаити преступными группировками. Ведущую роль возьмет на себя Кения. Россия и Китай при голосовании воздержались, остальные члены СБ ООН проголосовали за принятие резолюции. Миссия не будет проводиться непосредственно организацией. Принятый документ расширил оружейное эмбарго на несколько организаций, которые связаны с действующими в Гаити группировками.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что, хотя российская сторона не имеет принципиальных возражений против инициативы, «необходимо понимать, что направление в другую страну вооруженных сил другого государства даже по его запросу — это крайняя мера».

Небензя отметил, что в ходе планирования миссии и подготовки соответствующей резолюции совета запросы России о предоставлении более подробной информации о концепции операции остались без ответа.

В феврале более 70% гаитян поддержали ввод иностранных войск для борьбы с преступными вооруженными бандами. Респонденты опроса, проведенного консалтинговой компанией Diagnostic & Development Group (DDG) SA и местной группой по управлению бизнес-рисками AGERCA, сказали, что Национальная полиция Гаити не справляется с проблемами.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити ухудшилась после убийства президента страны Жовенеля Моиза, произошедшего в ночь на 7 июля 2021 года, и после землетрясения, которое случилось в августе того же года и привело к массовым жертвам. Вооруженные банды захватили часть столицы Порт-о-Пренс, нападая на местных мирных жителей.

В октябре 2022 года правительство Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри запросили ввести международный военный контингент в страну. 10 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал срочно ввести военный контингент в Гаити, чтобы преодолеть гуманитарный кризис.

В тот же день сенат потребовал от Анри пересмотреть инициативу о развертывании международных сил в стране, попросив о срочном достижении консенсуса политических и общественных сил для выхода из кризиса.