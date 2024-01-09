 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В Эквадоре телеведущих взяли в заложники в прямом эфире

В Эквадоре вооруженные люди в эфире взяли в заложники ведущих TC Televisión
На кадрах, которые показали СМИ, видно, как вооруженные люди в студии направляют оружие на ведущих и лежащих на полу людей. По данным El Universo, у злоумышленников при себе есть взрывчатка и уже прозвучала серия взрывов

Вооруженные люди в капюшонах и масках ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, сообщает El Universo.

Нападение произошло около 14:20 по местному времени (22:20 мск), пишет газета. По ее данным, в здание вошли около 20 вооруженных людей. Находившиеся в здании журналисты через мессенджеры сообщили, что туда проникли вооруженные люди, и обратились в полицию. Часть людей укрылись в уборных и офисах.

Войдя в здание, злоумышленники оставили динамит на входе в редакцию. Затем они ворвались в помещения и взяли в заложники журналистов и других работников телекомпании, пишет газета.

Издание показало кадры, на которых группа нападавших направляет оружие на людей в студии, некоторые из них лежат на полу.

Один из членов вооруженной группы заявил, что решение выйти в прямой эфир принято, чтобы «они знали, что мы не играем с мафией». Нападавшие требовали, чтобы им предоставили микрофоны и дали возможность говорить в прямом эфире, пишет Ecuavisa.

Злоумышленники показали на камеру, что у них при себе есть оружие и взрывчатка. Оружие направили на журналиста Хосе Луиса Кальдерона, затем в карман его пиджака положили динамит, передает Ecuavisa.

В тюрьме Эквадора убили подозреваемых в убийстве кандидата в президенты
Политика

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Спустя десять минут, около 14:30 (22:30 мск), в студии, из которой должны были транслировать выпуск новостей, прозвучала серия взрывов, пишет El Universo. Работники телекомпании после этого закричали нападавшим, чтобы те не стреляли. Однако, как утверждает Ecuavisa, в студии открывали стрельбу.

В 14:39 трансляция на локальном уровне прервалась, однако вещание по международным каналам по-прежнему продолжалось, сообщает газета. По информации Ecuavisa, трансляция была доступна и в интернете.

Как отмечает El Universo, к телекомпании прибыли спецподразделения эквадорской полиции, после чего начались столкновения силовиков с собравшимися у здания гражданами. Как минимум двух человек уже задержали, пишет газета.

Полиция ограничила передвижение пешеходов и автомобилей на проспекте Лас Америкас и других улицах, прилегающих к зданию TC Televisión, сообщает издание. С места, по его данным, начали эвакуировать людей.

Накануне президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим ЧС на 60 дней. Решение было принято после серии бунтов в тюрьмах и побега главы крупнейшей в стране группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара, известного как Фито. Глава государства намеревался задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой.

Нобоа после серии нападений объявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта и подписал указ, объявляющий 22 транснациональные организованные преступные группировки террористическими организациями. Военным поручено нейтрализовать их.

Президент заявил, что «наркотеррористические группировки» пытаются запугать правительство, и отказался вести переговоры с террористами.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Эквадор заложники телеканал телеведущие прямой эфир
Материалы по теме
Даниэль Нобоа выиграл выборы президента Эквадора
Политика
В тюрьме Эквадора убили подозреваемых в убийстве кандидата в президенты
Политика
Кандидаты в президенты Эквадора пришли на участки в бронежилетах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

 

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 98,98 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 90,4 (—) Инвестиции, 09 янв, 16:22
Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце Политика, 00:11
Нейросеть назвала города, где в 2023 году сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 00:07
На пути к Махачеву. Каковы шансы россиянина в бою с экс-чемпионом UFC Спорт, 00:00
Вымогатели начали использовать ИИ для подделки голосовых в Telegram Технологии и медиа, 00:00
ТАСС сообщил о деле против двух офицеров ФСБ о взятке от настоятеля храма Общество, 09 янв, 23:33
В Эквадоре телеведущих взяли в заложники в прямом эфире Общество, 09 янв, 23:27
Суд отказался арестовать блогера Джумабоя за слова о русских девушках Общество, 09 янв, 23:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Москве задержали мужчину, напавшего на девочку в магазине Общество, 09 янв, 22:39
Инвесторы начали зарабатывать на ESG-ошибках Финансы, 09 янв, 22:36
У главы Пентагона обнаружили рак простаты Политика, 09 янв, 22:34
Воробьев допустил строительство новой котельной после аварии в Климовске Общество, 09 янв, 22:30
Минобороны сообщило об уничтожении дрона и снаряда над Белгородом Политика, 09 янв, 22:30
NASA на год отложило высадку на Луну Общество, 09 янв, 22:18
В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка Общество, 09 янв, 22:11