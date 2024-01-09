В Эквадоре вооруженные люди в эфире взяли в заложники ведущих TC Televisión

В Эквадоре телеведущих взяли в заложники в прямом эфире

На кадрах, которые показали СМИ, видно, как вооруженные люди в студии направляют оружие на ведущих и лежащих на полу людей. По данным El Universo, у злоумышленников при себе есть взрывчатка и уже прозвучала серия взрывов

Вооруженные люди в капюшонах и масках ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, сообщает El Universo.

Нападение произошло около 14:20 по местному времени (22:20 мск), пишет газета. По ее данным, в здание вошли около 20 вооруженных людей. Находившиеся в здании журналисты через мессенджеры сообщили, что туда проникли вооруженные люди, и обратились в полицию. Часть людей укрылись в уборных и офисах.

Войдя в здание, злоумышленники оставили динамит на входе в редакцию. Затем они ворвались в помещения и взяли в заложники журналистов и других работников телекомпании, пишет газета.

Издание показало кадры, на которых группа нападавших направляет оружие на людей в студии, некоторые из них лежат на полу.

Один из членов вооруженной группы заявил, что решение выйти в прямой эфир принято, чтобы «они знали, что мы не играем с мафией». Нападавшие требовали, чтобы им предоставили микрофоны и дали возможность говорить в прямом эфире, пишет Ecuavisa.

Злоумышленники показали на камеру, что у них при себе есть оружие и взрывчатка. Оружие направили на журналиста Хосе Луиса Кальдерона, затем в карман его пиджака положили динамит, передает Ecuavisa.

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Спустя десять минут, около 14:30 (22:30 мск), в студии, из которой должны были транслировать выпуск новостей, прозвучала серия взрывов, пишет El Universo. Работники телекомпании после этого закричали нападавшим, чтобы те не стреляли. Однако, как утверждает Ecuavisa, в студии открывали стрельбу.

В 14:39 трансляция на локальном уровне прервалась, однако вещание по международным каналам по-прежнему продолжалось, сообщает газета. По информации Ecuavisa, трансляция была доступна и в интернете.

Как отмечает El Universo, к телекомпании прибыли спецподразделения эквадорской полиции, после чего начались столкновения силовиков с собравшимися у здания гражданами. Как минимум двух человек уже задержали, пишет газета.

Полиция ограничила передвижение пешеходов и автомобилей на проспекте Лас Америкас и других улицах, прилегающих к зданию TC Televisión, сообщает издание. С места, по его данным, начали эвакуировать людей.

Накануне президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим ЧС на 60 дней. Решение было принято после серии бунтов в тюрьмах и побега главы крупнейшей в стране группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара, известного как Фито. Глава государства намеревался задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой.

Нобоа после серии нападений объявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта и подписал указ, объявляющий 22 транснациональные организованные преступные группировки террористическими организациями. Военным поручено нейтрализовать их.

Президент заявил, что «наркотеррористические группировки» пытаются запугать правительство, и отказался вести переговоры с террористами.