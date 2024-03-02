Минобороны: армия сбила пять ракет Storm Shadow и 107 дронов на Украине за сутки

Минобороны заявило о пяти сбитых ракетах Storm Shadow на Украине за сутки

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военнослужащие сбили пять крылатых ракет Storm Shadow и 107 украинских дронов в зоне военной операции в течение суток, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

За тот же период средства ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавили в ведомстве.

Министерство сообщило также об улучшении положения войск и занятии более выгодных рубежей на трех направлениях — купянском, авдеевском и донецком.

Ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP совместной разработки Великобритании и Франции используются в украинской армии с мая 2023 года. Минобороны России неоднократно отчитывалось об их перехвате. Дальность полета этих ракет составляет около 250 км. РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Она разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах и производится с 2003-го. Дальность стрельбы HIMARS — до 480 км в зависимости от типа используемых ракет. США начали поставлять их на Украину в июне 2022 года.

Россия критикует поставки оружия Украине странами Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это лишь затягивает конфликт.