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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о пяти сбитых ракетах Storm Shadow на Украине за сутки

Минобороны: армия сбила пять ракет Storm Shadow и 107 дронов на Украине за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военнослужащие сбили пять крылатых ракет Storm Shadow и 107 украинских дронов в зоне военной операции в течение суток, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

За тот же период средства ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавили в ведомстве.

Министерство сообщило также об улучшении положения войск и занятии более выгодных рубежей на трех направлениях — купянском, авдеевском и донецком.

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Фото:Минобороны России

Ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP совместной разработки Великобритании и Франции используются в украинской армии с мая 2023 года. Минобороны России неоднократно отчитывалось об их перехвате. Дальность полета этих ракет составляет около 250 км.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Она разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах и производится с 2003-го. Дальность стрельбы HIMARS — до 480 км в зависимости от типа используемых ракет. США начали поставлять их на Украину в июне 2022 года.

Россия критикует поставки оружия Украине странами Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это лишь затягивает конфликт.

Минобороны заявило о пяти сбитых ракетах Storm Shadow на Украине за сутки
Минобороны заявило о пяти сбитых ракетах Storm Shadow на Украине за сутки

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине Украина Storm Shadow РСЗО HIMARS
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