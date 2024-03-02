 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Маск оценил заявление о Донбассе и Крыме в составе России

Маск: Крым и Донбасс должны остаться в составе России
Сюжет
Военная операция на Украине

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с позицией, что Крым и Донбасс должны остаться в составе России. Об этом он заявил в социальной сети X (ранее — Twitter).

Маск отвечал на пост инвестора и предпринимателя Дэвида Сакса, который привел слова основателя частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса из интервью PBD Podcast. В нем Принс призвал к урегулированию конфликта на Украине и заявил: «Заморозьте линии [соприкосновения] <...> Пусть [Россия] сохранит Крым, Донецк, Луганск».

«К сожалению, это правда», — написал в комментариях под постом Маск.

Маск заявил, что мирный договор по Украине следовало заключить год назад
Политика
Илон Маск

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) стали частью страны осенью 2022-го, после того, как на их территории также прошли референдумы.

Украинская сторона не признала результатов голосования. Киев требует возврата к границам 1991 года для начала переговоров, Россия настаивает на признании за собой «новых территориальных реалий».

Маск в октябре 2022 года назвал «наиболее вероятным» исходом конфликта заключение мирного соглашения, по которому Крым останется частью России, а в перешедших под российский контроль регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма закрыт. Москва также требует от Киева признать вхождение новых регионов в состав России.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Теги
Персоны
Украина Илон Маск Крым Донбасс урегулирование конфликта
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск заявил, что мирный договор по Украине следовало заключить год назад
Политика
Кремль не захотел «вторгаться в дискуссию» Киева и Маска о Starlink
Политика
Путин назвал Маска умным человеком, которого невозможно остановить
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Промес отреагировал на информацию об аресте в ОАЭ Спорт, 11:34
Маск оценил заявление о Донбассе и Крыме в составе России Политика, 11:25
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге Политика, 11:17
Что делать в случае атаки беспилотников. Инструкция Общество, 11:06
Вход в собственную ванну или сквозной санузел: все – об умной планировке РБК и ПИК, 11:04
Куда вместо Европы теперь везут пиломатериалы из России. Инфографика Экономика, 11:00
Сырский объяснил сложную ситуацию на фронте Политика, 10:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Лавров не стал комментировать слова Макрона об отправке войск на Украину Политика, 10:42
Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в НХЛ в марте Спорт, 10:35
США извинились перед Ираком за удар по его территории Политика, 10:20
Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в прокате более 2 млрд руб. Технологии и медиа, 10:17
Прямые рейсы из Москвы увеличили поток россиян во Вьетнам в полтора раза Бизнес, 10:00
Эксперты оценили выгоду коротких полисов ОСАГО Авто, 10:00
Что такое редомициляция, для чего она нужна и как влияет на акции Инвестиции, 10:00