Маск оценил заявление о Донбассе и Крыме в составе России

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с позицией, что Крым и Донбасс должны остаться в составе России. Об этом он заявил в социальной сети X (ранее — Twitter).

Маск отвечал на пост инвестора и предпринимателя Дэвида Сакса, который привел слова основателя частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса из интервью PBD Podcast. В нем Принс призвал к урегулированию конфликта на Украине и заявил: «Заморозьте линии [соприкосновения] <...> Пусть [Россия] сохранит Крым, Донецк, Луганск».

«К сожалению, это правда», — написал в комментариях под постом Маск.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) стали частью страны осенью 2022-го, после того, как на их территории также прошли референдумы.

Украинская сторона не признала результатов голосования. Киев требует возврата к границам 1991 года для начала переговоров, Россия настаивает на признании за собой «новых территориальных реалий».

Маск в октябре 2022 года назвал «наиболее вероятным» исходом конфликта заключение мирного соглашения, по которому Крым останется частью России, а в перешедших под российский контроль регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма закрыт. Москва также требует от Киева признать вхождение новых регионов в состав России.