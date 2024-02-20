Маск заявил, что мирный договор по Украине следовало заключить год назад
Предприниматель Илон Маск считает, что мирное соглашение по Украине нужно было заключить еще год назад. Об этом он написал в комментариях к посту в соцсети X (ранее Twitter). Маск отметил, что позиции ВСУ в конфликте с Россией становятся слабее.
«Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эту реальность признают. Мирное соглашение следовало заключить еще год назад. За это время тысячи парней погибли ни за что», — написал предприниматель.
Свое мнение по конфликту на Украине Маск выразил в комментариях к публикации блогера Wall Street Silver. По мнению пользователя, Киеву и Москве следует договориться о прекращении огня. Кроме того, блогер Wall Street Silver считает, что Украина проиграла войну, так как у нее «недостаточно людей для победы».
Ранее в Кремле предупредили Киев о «другой реальности» в случае переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина могла «с меньшими издержками выйти на мирные договоренности» весной 2022 года, но процессу помешали западные партнеры Киева.
В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос мирных переговоров с Россией сейчас не актуален. Он также отметил, что не видит «запроса» от Москвы на обсуждение соглашения.
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