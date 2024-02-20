Илон Маск: мирное соглашение по Украине следовало заключить еще год назад

Маск заявил, что мирный договор по Украине следовало заключить год назад

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters)

Предприниматель Илон Маск считает, что мирное соглашение по Украине нужно было заключить еще год назад. Об этом он написал в комментариях к посту в соцсети X (ранее Twitter). Маск отметил, что позиции ВСУ в конфликте с Россией становятся слабее.

«Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эту реальность признают. Мирное соглашение следовало заключить еще год назад. За это время тысячи парней погибли ни за что», — написал предприниматель.

Свое мнение по конфликту на Украине Маск выразил в комментариях к публикации блогера Wall Street Silver. По мнению пользователя, Киеву и Москве следует договориться о прекращении огня. Кроме того, блогер Wall Street Silver считает, что Украина проиграла войну, так как у нее «недостаточно людей для победы».

Ранее в Кремле предупредили Киев о «другой реальности» в случае переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина могла «с меньшими издержками выйти на мирные договоренности» весной 2022 года, но процессу помешали западные партнеры Киева.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос мирных переговоров с Россией сейчас не актуален. Он также отметил, что не видит «запроса» от Москвы на обсуждение соглашения.