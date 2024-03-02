США извинились перед Ираком за удар по его территории
США извинились перед Ираком за удар по его территории в начале февраля, заявил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн в интервью «РИА Новости» на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).
Пентагон 28 января сообщил о гибели трех военных в результате удара дрона по аванпосту американской базы Эт-Танф в Сирии. По данным оборонного ведомства, также пострадали 25 военнослужащих. Вашингтон возложил ответственность за атаку на группировку «Исламское сопротивление Ирака», а президент США Джо Байден заявил, что за нападением стоят «радикальные группировки боевиков, действующие в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном».
В ночь на 3 февраля США начали наносить удары по проиранским силам, их осуществили несколько самолетов, включая бомбардировщики. Ударам подверглись более чем 85 целей, по ним выпустили свыше 125 высокоточных боеприпасов. В Ираке были поражены три объекта иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок.
В Багдаде после бомбардировки сообщили о гибели 16 человек и о 25 пострадавших. МИД Ирака вызвал временного поверенного по делам США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ноту протеста. В ней говорилось, что страна не может служить «полем для сведения счетов между воюющими государствами».
Позднее, 7 февраля, центральное командование вооруженных сил США CENTCOM сообщило, что в тот день американские силы нанесли «односторонний удар по Ираку в ответ на нападения на военнослужащих США». В результате был убит командир группировки «Катаиб Хезболла», входящей в «Исламское сопротивление Ирака», отчиталось командование. США обвинили его в планировании и проведении атаки на американских военных в регионе.
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