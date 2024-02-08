США заявили об убийстве командира шиитской группировки при ударе по Ираку

США нанесли удар по территории Ирака, в результате чего погиб командир шиитской группировки «Катаиб Хезболла», сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

«В 21:30 7 февраля силы СЕНТКОМ осуществили односторонний удар по Ираку в ответ на нападения на военнослужащих США, в результате которого был убит командир «Катаиб Хезболла», ответственный за непосредственное планирование и атаки на американских военных в регионе», — говорится в сообщении.

В Пентагоне также отметили, что «в настоящее время нет никаких указаний на сопутствующий ущерб или жертвы среди гражданского населения».

Телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники в органах безопасности Ирака сообщил, что жертвами удара беспилотника по автомобилю в одном из восточных районов Багдада стали четыре человека. По данным канала, среди них были лидеры «Катаиб Хезболла» Абу Бакир аль-Саади и Аркан аль-Алайви, которые отвечали за зарубежные операции группировки и снабжение ее оружием.

На фоне информации о ликвидации командиров иракской «Хезболлы» ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает о взрывах на территории американской базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По его данным, по ней был нанесен удар с помощью беспилотника.

1 февраля телеканал CBS сообщил, что Вашингтон утвердил план ударов по связанным с Ираном силам в Ираке и Сирии.

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