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Палестино-израильский конфликт ,  
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Ирак отказался стать территорией для «сведения счетов» между странами

МИД Ирака вручил ноту протеста временному поверенному в делах США
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Последствия авиаударов в провинции&nbsp;Анбар, Ирак
Последствия авиаударов в провинции Анбар, Ирак (Фото: Khalil / XinHua / Global Look Press)

Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного по делам США в Багдаде Дэвида Беркера и вручило ему ноту протеста, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ирак подтвердил свой отказ в том, чтобы позволить своей территории стать полем для сведения счетов между воюющими государствами. Наша страна не является подходящим местом для демонстрации силы между противниками», — говорится в ноте протеста.

Правительство Ирака приложит все усилия, чтобы защитить территорию страны, «наши города и жизни наших мирных жителей и сил безопасности всех видов», отметили в МИДе.

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Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США)

В последние недели иракские вооруженные группировки, в частности шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», атаковали несколько американских баз с помощью беспилотников. 28 января удар был нанесен по американской военной авиабазе в Иордании, в результате чего погибли трое военнослужащих США, ранения получили еще по меньшей мере 34 человека.

В ночь на 3 февраля США нанесли ответные удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке. Атаке подверглись более 85 целей, по ним выпустили свыше 125 высокоточных боеприпасов. Обстрелу подверглись семь объектов «Корпуса стражей Исламской революции» и связанных с ним группировок. В Багдаде сообщили о гибели 16 человек и ранении еще 25.

Теги
Ирак США нота протеста МИД
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