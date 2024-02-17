Харрис предупредила премьера Ирака об ответственности за атаки на военных

Вице-президент США Камала Харрис предупредила премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о нанесении новых ударов по его стране в случае нападений на находящихся в Ираке американских военных, следует из заявления Белого дома, опубликованного по результатам встречи.

Харрис заявила, что у США «нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и они будут действовать в порядке самообороны при необходимости». Вице-премьер призвала иракские власти обеспечить военным США безопасность и выразила признательность за предпринятые усилия.

1 февраля телеканал CBS сообщил, что Вашингтон утвердил план ударов по связанным с Ираном силам в Ираке и Сирии. Власти США приняли это решение после того, как Пентагон 28 января сообщил, что в результате атаки беспилотника погибли трое американских военных, еще 25 пострадали.

Вашингтон возложил ответственность за атаку на группировку «Исламское сопротивление Ирака». Президент США Джо Байден заявил, что за нападением стоят «радикальные группировки боевиков, действующие в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном».

8 февраля США нанесли удар по Ираку, в результате чего погиб командир шиитской группировки «Катаиб Хезболла». В Пентагоне отметили, что в настоящее время «нет никаких признаков сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения».