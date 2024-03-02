Власти сообщили об отсутствии жертв в результате ЧП в Петербурге
В жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП, жертв нет, сообщил губернатор Александр Беглов.
В пресс-службе Калининского района сообщили ТАСС, что пострадавших также нет. »[ЧП] произошло на стороне Красногвардейского района. Мы знаем, что там пострадавших нет, факт имеет место быть», — сообщили в пресс-службе.
По данным агентства, на место событий прибыли сотрудники МЧС и скорая. Территория дома в Красногвардейском районе оцеплена.
Утром 2 марта «Фонтанка» сообщила, что в дом на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга врезался беспилотник. Об этом также писал телеграм-канал «112».
«Фонтанка», SHOT и «Осторожно, новости» сообщили о взрыве. Как утверждал телеграм-канал «Mash на Мойке», «вероятной целью» дрона была нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке города. Расстояние до нее от места событий — менее километра.
Позднее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Красногвардейском районе в результате ЧП было частично повреждено остекление балконов двух домов.
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