Губернатор Петербурга сообщил о повреждении двух домов в результате ЧП
В результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга частично повреждено остекление балконов двух домов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов. По его словам, на месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.
«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — сообщил Беглов.
Ранее «Фонтанка», «112» и «Осторожно, новости» сообщали о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник. На видео с места происшествия видны поврежденные балконы у пятиэтажного здания. «Mash на Мойке» ранее также опубликовал фотографию деформированной части двигателя, якобы от атаковавшего город беспилотника.
С начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам. Минобороны впервые сообщило о перехвате беспилотника над Ленинградской областью 18 января этого года.
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