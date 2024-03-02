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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Петербурга сообщил о повреждении двух домов в результате ЧП

Губернатор Беглов: в результате ЧП в Петербурге повреждены два дома, жертв нет
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Беглова, в результате ЧП в Санкт-Петербурге пострадало остекление двух домов, жертв нет. Местные СМИ ранее писали о падении беспилотника и взрыве на Пискаревском проспекте

Губернатор Петербурга сообщил о повреждении двух домов в результате ЧП
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В результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга частично повреждено остекление балконов двух домов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов. По его словам, на месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — сообщил Беглов.

Губернатор Петербурга сообщил о повреждении двух домов в результате ЧП

Ранее «Фонтанка», «112» и «Осторожно, новости» сообщали о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник. На видео с места происшествия видны поврежденные балконы у пятиэтажного здания. «Mash на Мойке» ранее также опубликовал фотографию деформированной части двигателя, якобы от атаковавшего город беспилотника.

«Фонтанка» сообщила о взрыве в Петербурге после падения дрона
Политика

С начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам. Минобороны впервые сообщило о перехвате беспилотника над Ленинградской областью 18 января этого года.

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Губернатор Петербурга сообщил о повреждении двух домов в результате ЧП
Губернатор Петербурга сообщил о повреждении двух домов в результате ЧП

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Санкт-Петербург взрыв Александр Беглов Военная операция на Украине беспилотники
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