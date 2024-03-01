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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью второй раз за сутки сбили дрон

Гладков: над селом Новая Деревня близ Белгорода сбили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над селом Новая Деревня в Белгородской области сбили дрон, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня», — написал губернатор. Он уточнил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

МЧС предупредило об обстреле села в Белгородской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Ранее региональное управление МЧС сообщило об обстреле села Безымено в Грайворонском районе области.

Село Новая Деревня расположено в Белгородском районе, расстояние между ним и Безымено — чуть более 50 км.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и атаках дронов. Ранее российское Минобороны отчиталось о перехвате беспилотника над территорией Белгородской области в ночь на 1 марта.

Над Белгородской областью второй раз за сутки сбили дрон
Над Белгородской областью второй раз за сутки сбили дрон

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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