Над Белгородской областью второй раз за сутки сбили дрон

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над селом Новая Деревня в Белгородской области сбили дрон, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня», — написал губернатор. Он уточнил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Ранее региональное управление МЧС сообщило об обстреле села Безымено в Грайворонском районе области.

Село Новая Деревня расположено в Белгородском районе, расстояние между ним и Безымено — чуть более 50 км.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и атаках дронов. Ранее российское Минобороны отчиталось о перехвате беспилотника над территорией Белгородской области в ночь на 1 марта.