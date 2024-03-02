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Военная операция на Украине ,  
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СМИ сообщили о взрыве в Санкт-Петербурге после падения дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате падения беспилотника в Санкт-Петербурге повреждения получил пятиэтажный жилой дом, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, никто не пострадал

СМИ сообщили о взрыве в Санкт-Петербурге после падения дрона
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Беспилотник, по предварительной информации, стал причиной взрыва в доме на Пискаревском проспекте, 161 в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственные данные.

О том, что в дом в Петербурге врезался беспилотник, также сообщает телеграм-канал «112». SHOT и «Осторожно, новости» пишут о взрыве на Пискаревском проспекте.

Позже «112» опубликовал видео, на котором видны поврежденные балконы у пятиэтажного здания. «Mash на Мойке» пишет, что «вероятной целью» дрона была нефтебаза Ручьи на северо-востоке города — до нее от места падения менее километра.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.

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Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

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С 1 марта в России снова появились Московский и Ленинградский военные округа. Указ об этом ранее подписал президент Владимир Путин. До этого они были объединены в Западный военный округ. В состав Ленинградского округа, в частности, включены Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области.

СМИ сообщили о взрыве в Санкт-Петербурге после падения дрона
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При участии
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Санкт-Петербург беспилотники взрыв Военная операция на Украине
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