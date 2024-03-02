Президент Болгарии назвал единственный способ решения ситуации на Украине

Разрешение конфликта на Украине и достижение возможно только средствами дипломатии и диалога, заявил президент Болгарии Румен Радев по итогам дипломатического форума в Анталье. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Независимо от того, насколько глубоки противоречия и обостряются конфликты в нашем регионе, достижение их устойчивого разрешения и мира возможно только средствами дипломатии и восстановления диалога», — сказал Радев.

Ни при каких обстоятельствах нельзя принимать решения, которые привели бы к эскалации этого конфликта «как территориально, так и с точки зрения применения новых вооружений», подчеркнул болгарский лидер, обратив внимание на угрозу применения ядерного оружия.

Украинская сторона при этом считает, что «путь к дипломатии лежит через поле боя». «Ни одна страна мира не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры, <…> их нельзя остановить, усадив стороны за стол переговоров», — говорил осенью 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киеву нужен долгосрочный и справедливый мир, который будет соответствовать «формуле мира» президента Владимира Зеленского и отвечать Уставу ООН.

«Формула мира» включает в себя восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск. Россия исключает переговоры на ее основе. МИД заявлял, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования, но не собирается говорить на условиях Киева.