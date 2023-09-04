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Кулеба назвал путь к дипломатии с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт Москвы и Киева нельзя остановить, усадив стороны за стол переговоров; добиться долгосрочного мира для Украины можно «на поле боя», уверен Дмитрий Кулеба. Россия считает неприемлемой «формулу мира» Владимира Зеленского
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прекращение огня в настоящий момент не приведет к миру между Москвой и Киевом, а даст России «передышку» перед тем, как вновь возобновить боевые действия, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он выступил по видеосвязи на конференции послов в Вене, трансляция шла на YouTube.

«Ни одна страна мира не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры, <…> их нельзя остановить, усадив стороны за стол переговоров», — сказал министр. К таковым, по его словам, относится вооруженный конфликт Москвы и Киева.

Кулеба считает, что «путь к дипломатии лежит через поле боя». По словам министра, Украине нужен долгосрочный и справедливый мир, который будет соответствовать «формуле мира» президента Владимира Зеленского и отвечать Уставу ООН.

«Формулу мира» Зеленский впервые представил в ноябре 2022 года на саммите G20. Она состоит из десяти пунктов, в их числе: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и фиксация окончания конфликта. Россия исключает переговоры на ее основе. МИД страны заявлял, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования, но не собирается говорить на условиях Киева. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает, что требование Украины учитывать «формулу мира» говорит о неготовности к переговорам.

Москва, в свою очередь, настаивает на признании за ней «новых территориальных реалий», прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. Российские власти не раз заявляли о готовности к переговорам с Украиной, но, как отмечают в Кремле, Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Кулеба МИД Украины переговоры дипломатия Военная операция на Украине
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