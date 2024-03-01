Байден подписал закон о временном бюджете во избежание шатдауна

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении временного финансирования работы правительства до конца марта, который позволит предотвратить его приостановку (шатдаун), сообщает пресс-служба Белого дома.

«В пятницу, 1 марта 2024 года, президент подписал «Закон о продлении постоянных ассигнований и других вопросах на 2024 год», который предусматривает выделение ассигнований на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий», — говорится в сообщении.

Будет продлено финансирование ряда учреждений по четырем из 12 годовых законопроектов об ассигнованиях до 8 марта 2024 года. Остальным органам федеральной власти выделяются средства до 22 марта.

Сенат и палата представителей одобрили этот законопроект в четверг, 29 февраля.

Это уже четвертый по счету временный бюджет в США с 1 октября 2023-го — с этой даты в стране начался 2024-й финансовый год, но к тому моменту власти не согласовали бюджет для всего правительства на срок до 30 сентября 2024-го.

В январе обе палаты конгресса договорились о финансировании правительства в 2024 году. Сделка предполагает, что общий уровень расходов — около $1,6 трлн. Принять такой законопроект конгрессмены еще не успели. В Белом доме отметили, что этому препятствуют республиканцы из палаты представителей, требуя ужесточить миграционную политику.

Тот же вопрос мешает согласовать американским законодателям помощь Украине. 13 февраля сенат принял билль, предусматривающий выделение ей $60 млрд на военную помощь (общий размер пакета — $95 млрд, остальные средства пойдут Израилю и Тайваню). Но палата представителей выступила против законопроекта, поскольку тот не предусматривает выделения средств на обеспечение безопасности границы США с Мексикой.