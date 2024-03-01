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Политика ,  
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Байден подписал закон о временном бюджете во избежание шатдауна

Байден подписал закон о продлении временного бюджета во избежание шатдауна

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении временного финансирования работы правительства до конца марта, который позволит предотвратить его приостановку (шатдаун), сообщает пресс-служба Белого дома.

«В пятницу, 1 марта 2024 года, президент подписал «Закон о продлении постоянных ассигнований и других вопросах на 2024 год», который предусматривает выделение ассигнований на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий», — говорится в сообщении.

Будет продлено финансирование ряда учреждений по четырем из 12 годовых законопроектов об ассигнованиях до 8 марта 2024 года. Остальным органам федеральной власти выделяются средства до 22 марта.

Сенат и палата представителей одобрили этот законопроект в четверг, 29 февраля.

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Фото: Alex Edelman / Getty Images

Это уже четвертый по счету временный бюджет в США с 1 октября 2023-го — с этой даты в стране начался 2024-й финансовый год, но к тому моменту власти не согласовали бюджет для всего правительства на срок до 30 сентября 2024-го.

В январе обе палаты конгресса договорились о финансировании правительства в 2024 году. Сделка предполагает, что общий уровень расходов — около $1,6 трлн. Принять такой законопроект конгрессмены еще не успели. В Белом доме отметили, что этому препятствуют республиканцы из палаты представителей, требуя ужесточить миграционную политику.

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Тот же вопрос мешает согласовать американским законодателям помощь Украине. 13 февраля сенат принял билль, предусматривающий выделение ей $60 млрд на военную помощь (общий размер пакета — $95 млрд, остальные средства пойдут Израилю и Тайваню). Но палата представителей выступила против законопроекта, поскольку тот не предусматривает выделения средств на обеспечение безопасности границы США с Мексикой.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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