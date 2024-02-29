Лидеры конгресса США согласовали отсрочку шатдауна

Лидеры конгресса США договорились в четвертый раз временно продлить работу правительства, чтобы не допустить приостановки работы министерств, пока уточняются детали пакета на $1,7 трлн. Конгрессменам остается на голосование 2 дня

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Лидеры демократов и республиканцев в конгрессе США достигли договоренностей, которые позволят не допустить прекращения работы федерального правительства (шатдаун). Об этом сообщают Politico и Washington Post со ссылкой на источники.

Финансирование одних правительственных структур будет продлено до 8 марта, других до 22 марта, пока конгрессмены уточняют окончательные детали пакета расходов на сумму $1,7 трлн.

Конгрессмены должны одобрить согласованные меры за два дня — в субботу, 2 марта, начнется частичная приостановка работы правительства.

Сначала будет частично или полностью приостановлена работа примерно 20% федерального правительства США: Минэнерго, Департамент транспорта, Департамент по делам ветеранов, Департамент сельского хозяйства и другие. Финансирование оставшихся 80% федправительства, включая Минобороны, Министерство внутренней безопасности, закончится к 9 марта.

Сенат контролируют демократы — их лидер Чак Шумер, за республиканцами палата представителей — их фракцию возглавляет Майк Джонсон.

Конгресс не может согласовать бюджет на 2024 финансовый год почти полгода — с конца сентября. Конгрессменам уже трижды пришлось принимать законопроекты о временном финансировании государственных учреждений и программ.

Ранее в январе обе палаты конгресса договорились о финансировании правительства в 2024 году. Сделка предполагает, что общий уровень расходов составит $1,66 трлн. Принять такой законопроект конгрессмены еще не успели. В Белом доме отметили, что препятствия в этом создают республиканцы из палаты представителей, требуя ужесточить миграционную политику.