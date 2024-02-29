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Политика ,  
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Палата представителей США проголосовала за отсрочку шатдауна

Палата представителей проголосовала за временный бюджет для отсрочки шатдауна
Если соглашение о бюджете не будет достигнуто, то частичная приостановка работы некоторых государственных ведомств начнется уже с субботы, 2 марта. Утвердить временный бюджет еще должен сенат США
Фото: Roberto Schmidt / Getty Images
Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

Палата представителей конгресса США проголосовала за временный бюджет, который позволит предотвратить приостановку работы правительства, сообщает CNN.

Документ поддержали 320 конгрессменов, против выступили 99. Из них среди республиканцев «за» проголосовали 113 человек, «против» — 97. Против законопроекта среди демократов высказались двое. Теперь рассмотреть документ должен сенат.

Лидеры конгресса США согласовали отсрочку шатдауна
Политика
Фото: Alex Edelman / Getty Images

Если соглашение не будет достигнуто, то частичная приостановка работы некоторых государственных ведомств начнется уже с субботы, 2 марта. Для ряда других ведомств крайний срок — 8 марта.

Сначала будет частично или полностью приостановлена работа примерно 20% федерального правительства США: Минэнерго, Департамент транспорта, Департамент по делам ветеранов, Департамент сельского хозяйства и другие. Финансирование оставшихся 80% федправительства, включая Минобороны, Министерство внутренней безопасности, закончится к 9 марта.

Конгресс не может согласовать бюджет на 2024 финансовый год почти полгода — с конца сентября. Конгрессменам уже трижды пришлось принимать законопроекты о временном финансировании государственных учреждений и программ.

Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер выразил надежду, что его палата сможет принять законопроект о продлении временного финансирования вечером 29 февраля.

Соглашение не включает в себя финансирование охраны границ и помощь Украине, Израилю и Тайваню, споры о которых еще продолжаются.

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Накануне лидеры демократов и республиканцев в конгрессе достигли договоренности для предотвращения шатдауна. Финансирование одних учреждений будет продлено до 8 марта, других — до 22 марта, пока конгрессмены уточняют окончательные детали пакета расходов на сумму $1,7 трлн.

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Елена Чернышова
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