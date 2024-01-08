Байден: в Конгрессе достигли соглашения по расходам правительства в 2024 году

В Конгрессе достигли соглашения для предотвращения шатдауна в США

Фото: Global Look Press

Обе палаты Конгресса США достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, это приближает страну к предотвращению шатдауна и защите национальных приоритетов.

Заключение сделки также подтвердили спикеры Палаты представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Чак Шумер, передает NBC News.

Соглашением устанавливается общий уровень расходов на уровне $1,59 трлн в 2024 году финансовом году. Это в том числе включает в себя $886 млрд трат на оборону и $704 млрд расходов, не связанных с ней, отмечает телеканал.

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