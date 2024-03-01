Сенат США проголосовал за отсрочку шатдауна

США с осени финансируют правительство из временных бюджетов, поскольку постоянный пока не согласован. Затягивание одобрения таких краткосрочных мер каждый раз грозит шатдауном — приостановкой работы правительства

Фото: Alex Edelman / CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский сенат (верхняя палата конгресса) одобрил законопроект для предотвращения шатдауна — приостановки работы правительства из-за несогласования финансирования, сообщает Reuters. Ранее билль поддержала нижняя палата представителей.

Это было сделано менее чем за 36 часов до того, как финансирование стало бы заканчиваться. Некоторые ведомства прекратили бы работу уже 2 марта. Теперь сроки финансирования для одних структур правительства продлены до 8 марта, для других — до 22 марта.

Законопроект был принят двухпартийным большинством (77 против 13 голосов). Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

В палате представителей 320 конгрессменов поддержали законопроект, 99 выступили против, большинство из них республиканцы.

Принятие подобных временных бюджетов в США продолжается с осени. С 1 октября в стране начался 2024 финансовый год, однако бюджет правительства на весь этот срок согласован не был.

В январе обе палаты конгресса договорились о финансировании правительства в 2024 году. Сделка предполагает, что общий уровень расходов — около $1,6 трлн. Принять такой законопроект конгрессмены еще не успели. В Белом доме отметили, что этому препятствуют республиканцы из палаты представителей, требуя ужесточить миграционную политику.



Тот же вопрос мешает согласовать американским законодателям помощь Украине. 13 февраля сенат принял билль, предусматривающий выделение ей $60 млрд на военную помощь (общий размер пакета — $95 млрд, остальные средства пойдут Израилю и Тайваню). Но палата представителей выступила против законопроекта, поскольку тот не предусматривает выделения средств на обеспечение безопасности границы США с Мексикой.

Некоторые члены палаты представителей предлагают свой вариант законопроекта о помощи Украине, согласно которому та получит около $48 млрд, В палате отмечали, что первоочередной вопрос — финансирование правительства, затем уже будут рассматривать варианты выделения помощи другим странам.