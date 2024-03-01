Посол заявил о фактической заморозке отношений России и Франции

Алексей Мешков (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сейчас заморожены, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается внешней политики, то по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности [ООН], так как мы <...> и французы — постоянные члены Совета Безопасности, разговоры ведутся. Но в общеполитическом плане, на уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены», — сказал дипломат.

При этом отношения между странами на уровне гражданских обществ сохраняются: возобновляются культурные связи, существуют и общие экономические проекты, добавил он.

Франция после начала военной операции на Украине осудила действия Москвы, ввела против нее санкции и начала поставлять оружие Киеву (Россия критикует поставки вооружений). В то же время французский президент Эмманюэль Макрон неоднократно созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения ситуации.

Объясняя необходимость поддерживать диалог с Москвой, Макрон говорил: «Вы не можете изменить людей, и вы не можете изменить географию. Вы можете бороться с лидерами, идеями, планами. <...> Но потом, в долгосрочной перспективе, живя бок о бок с людьми, вашими соседями, нужно найти пути и средства для построения мира».

Впоследствии президенты прекратили контакты, однако Макрон призвал сохранять возможность для диалога и заявил о желании продолжать его. Путин в ответ сказал, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения» и что диалог с Францией в целом был прекращен по инициативе ее президента. Российская сторона готова возобновить контакты, если интерес к этому проявит Париж, добавил глава государства.

Макрон, в свою очередь, заявил, что «не менял свой номер». «Если у президента [России Владимира] Путина есть стремление к диалогу и серьезные предложения для продвижения вперед, прекращения конфликта [на Украине] и построения прочного мира, то есть с уважением к международному праву, интересам и суверенитету Украины, я ответил бы на звонок», — сказал он в декабре 2023 года.