В Берлине не стали комментировать сообщения об обсуждении ударов по Крыму

Минобороны Германии отказалось комментировать сообщения об обсуждении немецкими военными удара по Крымскому мосту. Симоньян заявила, что ей передали такую запись, и опубликовала расшифровку разговора

Федеральное министерство обороны Германии в Берлине (Фото: Ingo Schulz / imagebroker.com / Global Look Press)

Министерство обороны Германии отказалось комментировать сообщения об обсуждении немецкими военными удара по Крымскому мосту.

«Пожалуйста, примите к сведению, что мы в принципе не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — заявил спикер министерства в ответ на запрос «РИА Новости».

Утром 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что «товарищи в погонах» передали ей 40-минутную запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту. При этом, по словам Симоньян, они намерены сделать это так, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц мог говорить, что «его хата с краю».

Она отметила, что ей передали запись в тот день, когда Шольц исключил отправку войск НАТО на Украину.

Спустя несколько часов Симоньян опубликовала имена офицеров и расшифровку их разговора. По ее данным, обсуждение состоялось 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Согласно опубликованной Симоньян расшифровке, немецкие офицеры обсуждали возможность поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину, отмечая в том числе проблемы со сроками производства и обучения украинских военных. Также, следует из публикации, они намеревались обмениваться информацией через компанию — производителя ракет, чтобы Германия не была напрямую участницей конфликта.

В расшифровке разговора, опубликованной Симоньян, упоминаются удары по «мосту на востоке», в частности ракетами Taurus, и проблемы, связанные с этим. Берлин отказывается поставлять Киеву эти ракеты.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — эти слова приписывают Фенске.

На это Герхартц, согласно публикации, ответил, что, по мнению некоторых, Taurus сможет достичь моста, если использовать французский истребитель Dassault Rafale. Фенске возразил, что в таком случае удастся «лишь сделать дырку и повредить мост».

В приведенной Симоньян записи немецкие офицеры предлагают «откомандировать» своих людей в компанию — производителя ракет MBDA, чтобы скрыть прямое участие военных из Германии в конфликте.

Москва осуждает поставки вооружения Киеву и считает, что это делает поддерживающие Украину страны участниками конфликта. В Кремле заявляли, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.

Крымский мост дважды подвергался серьезным атакам: осенью 2022 года и в июле 2023-го. В первом случае подорвался грузовик, обрушились два пролета моста, во втором — был разрушен пролет автомобильной части из-за удара морских беспилотников. Киев признавал причастность к атакам.