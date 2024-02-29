Bild опубликовал «план нападения» России на Германию

По сведениям Bild, в немецком правительстве составили план из четырех этапов, предполагающий атаку России на Германию. Путин прежде опровергал планы нападать на страны НАТО, указывая: для этого «нет никаких резонов»

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Правительство Германии составило теоретический план, предполагающий, как может развиваться ситуация в случае нападения России, сообщил таблоид Bild.

Как пишет издание, 13-страничный документ называется «Анализ рисков для гражданской обороны», в нем описывается четырехэтапный процесс возникновения угрозы до начала войны и возможные последствия. Если Россия атакует, это станет «фундаментальным изменением ситуации в области безопасности для всей Европы», предупредили авторы документа. По их суждению, нападение на территорию страны «является правдоподобным сценарием».

Первая фаза: компания дезинформации в СМИ, соцсетях и другими способами для «раскола среди населения, дестабилизации общества и подрыва доверия к свободной демократии». Параллельно с этим могут осуществляться кибератаки и акты саботажа на электростанции, плотины и другие важные объекты. Характерной особенностью этого этапа станет секретность операций, «поэтому отдельные действия не могут быть однозначно отнесены» к определенному государству или государственному ведомству, сказано в документе.

Вторая фаза будет заключаться в концентрации Россией войск у границ альянса, в ответ на что страны НАТО усилят приграничный контингент, пересказывает Bild содержание документа. Случаи кибератак и диверсий учащаются, прежде всего — чтобы задержать передвижение армий НАТО, а космические спутники выводят из строя. Для замедления передвижения войск и подрыва доверия населения возможны также атаки на атомные реакторы, химические предприятия и гидротехнические сооружения в городах Германии, спрогнозировали в немецком правительстве.

Третья фаза предполагает точечные удары с применением конвенционального и не конвенциональных вооружений, который наносятся «в том числе, по целям на территории Федеративной Республики Германия», сказано в документе, большое количество космических спутников уничтожается.

Четвертая фаза заключается в прорыве российских войск вплоть до Германии, в воздухе, морском пространстве и на территории которой будут вестись боевые действия, следует из документа. Война ведется и в космосе, впервые там происходит «конфликт глобального масштаба», описывает Bild.

Опасения риском столкновения с Россией прежде уже выражали западные политики и руководители НАТО. В руководстве альянса предупреждали, что мир «не является самим собой разумеющимся» и следует подготовиться на случай войны в ближайшие 20 лет. «Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны независимо от того, произойдет она или нет», — сказал глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в феврале.

Президент США Джо Байден считает, что если Россия одержит победу на Украине, то «нападет на союзников [США по] НАТО».

Российский президент Владимир Путин исключал планы начать войну с НАТО. «Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — рассказал он. По его словам, Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.

«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — подчеркнул Путин.

«Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные в первую очередь против нашей страны. <...> На все те действия, которые уже ФРГ в практическом русле предприняла, на все это будет дан адекватный ответ», — сказала представитель МИДа Мария Захарова.