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Верховный суд начал искать нового председателя после смерти Лебедева

ВККС: конкурс на замещение должности главы Верховного суда продлится до 22 марта
Заявления от кандидатов будут приниматься до 22 марта. Предыдущий глава Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в конце февраля. Ио главы суда стал его первый зам Петр Серков
Здание Верховного суда РФ
Здание Верховного суда РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила начало отбора на замещение должности председателя Верховного суда. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, который занимал этот пост в течение многих лет, скончался в конце февраля. Его обязанности временно исполняет первый заместитель главы суда Петр Серков.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте коллегии.

Заявления и документы от кандидатов на пост принимаются до 22 марта текущего года.

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Политика
Вячеслав Лебедев

Согласно закону о статусе судей, гражданин имеет право сдать квалификационный экзамен на должность судьи Верховного суда, если ему по меньшей мере 35 лет, он имеет высшее юридическое образование и проработал в правовой области не менее 10 лет. Откликнуться на вакансию, минуя квалификационный экзамен, могут действующие судьи или судьи, которые вышли в отставку не более трех лет назад. Кроме того, такое право имеют обладатели степени кандидата или доктора юридических наук или звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».

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Дмитрий Медведев на церемонии прощания с&nbsp;Вячеславом Лебедевым

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни. Он занимал свою должность в течение 34 лет. Причиной смерти Лебедева, по информации источника «Коммерсанта», стало онкологическое заболевание.

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Соболезнования в связи с уходом председателя выразили президент Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие российские официальные лица.

Прощание с Лебедевым состоялось 28 февраля в Колонном зале Дома Союзов. В тот же день его похоронили на Новодевичьем кладбище.

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Теги
Алексей Браверман
Верховный суд Высшая квалификационная коллегия судей Вячеслав Лебедев
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