Верховный суд начал искать нового председателя после смерти Лебедева

Заявления от кандидатов будут приниматься до 22 марта. Предыдущий глава Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в конце февраля. Ио главы суда стал его первый зам Петр Серков

Здание Верховного суда РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила начало отбора на замещение должности председателя Верховного суда. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, который занимал этот пост в течение многих лет, скончался в конце февраля. Его обязанности временно исполняет первый заместитель главы суда Петр Серков.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте коллегии.

Заявления и документы от кандидатов на пост принимаются до 22 марта текущего года.

Согласно закону о статусе судей, гражданин имеет право сдать квалификационный экзамен на должность судьи Верховного суда, если ему по меньшей мере 35 лет, он имеет высшее юридическое образование и проработал в правовой области не менее 10 лет. Откликнуться на вакансию, минуя квалификационный экзамен, могут действующие судьи или судьи, которые вышли в отставку не более трех лет назад. Кроме того, такое право имеют обладатели степени кандидата или доктора юридических наук или звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни. Он занимал свою должность в течение 34 лет. Причиной смерти Лебедева, по информации источника «Коммерсанта», стало онкологическое заболевание.

Соболезнования в связи с уходом председателя выразили президент Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие российские официальные лица.

Прощание с Лебедевым состоялось 28 февраля в Колонном зале Дома Союзов. В тот же день его похоронили на Новодевичьем кладбище.