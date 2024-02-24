Шойгу и Собянин выразили соболезнования со смертью Лебедева
Министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина выразили соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством», — сказал Шойгу.
Он также назвал Лебедева «высочайшим профессионалом и талантливым руководителем», который пользовался заслуженным уважением благодаря своей «компетентности и принципиальности». Юрист сделал внес значительный вклад в развитие, в частности, военных судов, отметил министр.
Собянин написал в телеграм-канале, что, будучи «талантливым юристом и патриотом», Лебедев многое сделал для укрепления российской государственности. Тридцать лет его председательства мэр назвал «ярчайшей эпохой в истории отечественного правосудия».
Володина передала соболезнования «от всего адвокатского сообщества». «Вячеслав Михайлович последовательно выступал за гуманизацию правосудия, а также за расширение компетенции суда присяжных. Адвокатское сообщество всегда поддерживало его в этих инициативах», — отметила она. Глава ФПА отметила, что в последнее время перед судебной системой России вставали «сложнейшие вызовы», которые удалось преодолеть благодаря работе Лебедева.
Ранее свои соболезнования родным и близким главы Верховного суда выразили президент России Владимир Путин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и сенатор Андрей Клишас.
О смерти председателя Верховного суда стало известно утром 24 февраля. Лебедев умер накануне после продолжительной болезни, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в суде. Издание уточнило, что речь идет об онкологии. Лебедеву было 80 лет. Пресс-секретарь ВС Павел Одинцов сообщил РБК, что исполнять обязанности главы Верховного суда временно будет Петр Серков, первый заместитель Лебедева.
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