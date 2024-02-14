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Политика ,  
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Главу Пентагона Остина выпишут из больницы перед встречей по Украине

Министра обороны США Ллойда Остина выпишут из больницы сегодня, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Трансляция шла на странице американского Минобороны в соцсети Х.

«Мы ожидаем, что министр Остин будет выписан из больницы сегодня», — сказала она. По словам Сингх, его состояние оценивается как «хорошее». Она добавила, что шеф Пентагона планирует принять участие в заседании контактной группы по Украине, которое пройдет в Брюсселе 14 февраля.

Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида 12 февраля из-за проблем с мочевым пузырем. Замминистра обороны и председателя объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс уведомили о ситуации. На время госпитализации глава Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

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Ллойд Остин

Телеканал CNN сообщил, что Остин отменил свой визит в Брюссель, где пройдут заседание контактной группы по обороне Украины и встреча министров обороны стран НАТО. Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер сказал, что глава Пентагона примет участие в мероприятиях онлайн.

В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты. 22 декабря ему удалили опухоль под общим наркозом, после чего выписали. Однако 1 января 2024 года его вновь госпитализировали из-за осложнений, тогда у Остина обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

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Теги
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