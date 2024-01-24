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Политика ,  
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Глава Пентагона Остин впервые появился на публике после операции

Ллойд Остин появился после операции в изможденном виде на встрече по Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин выглядел похудевшим и изможденным во время первого появления на публике после госпитализации 1 января 2024 года, сообщает The Daily Mail.

«Казалось, он похудел и выглядел изможденным, когда сидел на фоне белой стены», — говорится в публикации.

23 января Остин выступил на онлайн-заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», это выступление стало первым публичным появлением министра с момента его госпитализации из-за осложнений после простатэктомии.

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Глава Пентагона Ллойд Остин

В начале декабря у министра был обнаружен рак простаты. 22 декабря Остину под общим наркозом удалили опухоль, проведя простатэктомию, после чего выписали. Тем не менее 1 января шефа Пентагона повторно госпитализировали из-за осложнений, «включая тошноту с сильной болью в брюшной полости, бедре и ноге». У него также обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

По информации телеканала NBC, четыре дня министр находился в отделении интенсивной терапии. Politico сообщило, что Пентагон не докладывал президенту Джо Байдену и его администрации о происходящим с Остином в течение трех дней. В Белом доме узнали об этом только 4 января, рассказали собеседники издания.

8 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Байден не рассматривает вариант увольнения Остина в связи с его молчанием о госпитализации.

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15 января главу Пентагона выписали из больницы.

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