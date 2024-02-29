Глава Пентагона взял на себя ответственность за тайную госпитализацию

Ллойд Остин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент Джо Байден и его администрация несколько дней не знали, что главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали, из-за сбоя в системе передачи информации, объяснил сам Остин на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по делам вооруженных сил, сообщает ABC News.

По словам главы Пентагона, во время его госпитализации произошел «сбой в уведомлениях». Остин подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за это, и отметил, что не просил никого из своих сотрудников сохранить госпитализацию в секрете.

«Мы неправильно с этим справились. И я неправильно с этим справился. И, как вы знаете, я извинился... в том числе непосредственно перед президентом. И я беру на себя всю ответственность. <...> Я должен был незамедлительно проинформировать президента, мою команду, конгресс и американский народ о моем диагнозе «рак» и последующем лечении», — заявил он.

Некоторые члены палаты представителей осудили Остина, передает ABC. «Совершенно неприемлемо, что потребовалось более трех дней, чтобы сообщить президенту, что министр обороны находится в больнице и не контролирует Пентагон. <...> На Украине и в Израиле бушевали боевые действия, наши корабли находились под обстрелом в Красном море, а наши базы готовились к атаке в Ираке и Сирии. Но главнокомандующий не знал, что его министр обороны выбыл из строя», — заявил глава комитета по вооруженным силам Майк Роджерс.

Остин заявил, что никаких упущений в командовании и контроле в Пентагоне во время его госпитализации не было. Он также отметил, что полностью излечился от рака.

В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты. 22 декабря ему удалили опухоль, после чего выписали из больницы. Однако 1 января 2024 года его вновь госпитализировали из-за осложнений, спустя две недели, 15 января, его выписали.

После этого Майк Роджерс направил Остину письмо с требованием дать показания по поводу тайной госпитализации. Байден назвал ошибкой решение шефа Пентагона сохранить в тайне свою болезнь. При этом он отметил, что продолжает доверять Остину.