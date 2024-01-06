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Глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после медпроцедуры

Глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после медпроцедуры

Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу из-за осложнений после медицинского вмешательства, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Остина госпитализировали 1 января из-за осложнений после «плановой медицинской процедуры». Другие подробности не приводятся, сам министр ситуацию не комментировал.

«Он хорошо восстанавливается и рассчитывает сегодня вернуться к своим обязанностям в полном объеме», — говорится в публикации от 5 января.

Глава Пентагона заразился коронавирусом
Политика

В августе 2022 года Остин заразился коронавирусом. Он сообщил о положительном тесте на COVID-19 и добавил, что останется на пятидневном карантине дома.

Остину 70 лет, он занял пост главы Пентагона в январе 2021 года. Он стал первым афроамериканцем, возглавившим военное ведомство страны.

Теги
Пентагон США Ллойд Остин
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