Глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после медпроцедуры
Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу из-за осложнений после медицинского вмешательства, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Остина госпитализировали 1 января из-за осложнений после «плановой медицинской процедуры». Другие подробности не приводятся, сам министр ситуацию не комментировал.
«Он хорошо восстанавливается и рассчитывает сегодня вернуться к своим обязанностям в полном объеме», — говорится в публикации от 5 января.
В августе 2022 года Остин заразился коронавирусом. Он сообщил о положительном тесте на COVID-19 и добавил, что останется на пятидневном карантине дома.
Остину 70 лет, он занял пост главы Пентагона в январе 2021 года. Он стал первым афроамериканцем, возглавившим военное ведомство страны.