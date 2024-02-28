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Военная операция на Украине ,  
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Ватикан счел «устрашающими» слова Макрона об отправке войск на Украину

Ватикан счел «устрашающими» слова Макрона об отправке войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправку войск на Украину, — это «пугающий сценарий», заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, передает Vatican News.

«Это действительно пугающий сценарий, он приведет к эскалации, которой мы пытались избежать с самого начала», — сказал он. Паролин подчеркнул, что такой вариант развития событий рано считать «апокалиптическим», однако он, «безусловно, устрашающий».

По его словам, причиной такого предложения Макрона стало отсутствие перспективы разрешения конфликта. «Было бы идеально найти способ заставить обе стороны начать говорить и вести диалог», — добавил госсекретарь, высказав уверенность, что решение будет найдено.

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По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. Во французском Минобороны подчеркнули, что обсуждалась «не отправка войск для ведения войны против России», а расширение помощи Киеву с разминированием и обучением солдат.

После заявления Макрона многие страны отвергли идею отправки своих военных на Украину, в их числе Германия, Италия, Нидерланды и другие.

В Кремле заявили, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины.

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Эмманюэль Макрон Ватикан Украина введение войск Пьетро Паролин
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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