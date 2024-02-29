В ВСУ зависимость от Запада назвали причиной дефицита ракет ПВО
Украина получает ракеты для противовоздушной обороны от Запада, так как не может сама их производить, заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
«У нас нет своего производства еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада. И поэтому по мере расходования Запад нам должен поставлять их», — сказал Игнат (цитата по «Страна.ua»).
Он также признал, что ракеты ПВО всегда будут дефицитными для Киева.
В апреле 2023 года Германия передала Украине первую систему ПВО Patriot американского производства. В конце декабря прошлого года Великобритания пообещала передать Украине около 200 ракет для систем ПВО.
В январе 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что украинские военные впервые применили гибридную систему противовоздушной обороны (ПВО), собранную из советских и западных компонентов. The New York Times писала, что гибридные системы ПВО разрабатывали США. Однако в феврале NYT отметила, что запасов снарядов для украинской ПВО хватит лишь до марта 2024 года.
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