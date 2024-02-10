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NYT оценила запасы снарядов для украинской ПВО

NYT: запасов снарядов для ПВО Украины хватит лишь до марта 2024 года

Запасов снарядов для украинской ПВО хватит лишь до марта 2024 года, пишет The New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников.

Издание отмечает, что хотя у ВСУ новый главком, проблемы остались теми же. Генерал Александр Сырский, вступив в должность, вскоре может снова столкнуться с мрачными расчетами, которые сопровождают конфликт на протяжении двух лет: «когда цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику?». Сырскому уже приходилось пытаться решить это уравнение в качестве командующего сухопутными войсками. По утверждению критиков, включая американских военных, это ему не всегда удавалось, особенно в боях за Бахмут (Артемовск).

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