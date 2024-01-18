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Политика ,  
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На Украине сообщили о первом применении ВСУ гибридной системы ПВО

Министр Камышин: ВСУ впервые применили гибридную — советско-западную систему ПВО
ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из советских и западных компонентов, сообщил министр Камышин. По данным NYT, разработка таких систем началась в конце 2022-го. Россия осуждает поставки оружия Украине
Александр Камышин
Александр Камышин (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили гибридную систему противовоздушной обороны (ПВО), собранную из советских и западных компонентов. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Страна.ua».

«Одна из систем была впервые использована сегодня ночью. У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы», — заявил он.

По словам украинского министра, самодельные системы позволяют сэкономить многие годы, необходимые для разработки собственных систем ПВО.

NYT узнала о разработке США гибридных систем ПВО по просьбе Украины
Политика

О том, что США разработали для Украины гибридные системы противовоздушной обороны в рамках проекта FrankenSAM, еще в октябре сообщала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, в системах ПВО используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже есть у Украины. Один вариант системы объединил советские пусковые установки «Бук» и американские управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Второй сочетает радары советской эпохи и американские управляемые ракеты Sidewinder.

Источники NYT уточнили, что гибридные системы ПВО к тому времени испытывали на военных базах в США в течение нескольких месяцев испытывали, а доставить их на Украину планировали до конца осени. Как отмечала газета, проект FrankenSAM запустили в конце 2022 года. Тогда украинские чиновники попросили союзников поставить им ракеты примерно для 60 советских пусковых установок «Бук» и радаров, которые простаивали в арсенале Киева.

Минобороны Украины сообщило об исчерпании запасов советских ракет ПВО в апреле прошлого года. Президент Владимир Зеленский неоднократно просил увеличить поставки ракет как к советским, так и к западным системам. В июне он рассказал, что Украина рассчитывает не только на поставки зарубежных зенитных ракет, но и на производство собственных вооружений этого типа.

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С начала российской военной операции Запад поставил Украине десятки видов систем противовоздушной обороны, среди них — Patriot, Hawk, IRIS-T, NASAMS, Aspide.

Россия осуждает поставки оружия Украине. В Кремле говорили, что это лишь затянет конфликт, но не помешают российской армии достичь своих целей.

Министр обороны Сергей Шойгу еще в ноябре заявил о поражении Украины, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада. По его словам, украинская армия безуспешно атакует российские войска на запорожском, донецком и херсонском направлениях и несет при этом большие потери.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ПВО ракеты СССР Военная операция на Украине
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