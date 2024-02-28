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Военная операция на Украине ,  
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Медведев рассказал о докладе Путину по приоритетности выпуска систем ПВО

Медведев доложил Путину, что производство систем ПВО должно быть в приоритете
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Белоусов / ТАСС
Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев доложил президенту Владимиру Путину, что обеспечение выпуска систем и средств ПВО должно стать приоритетным.

«О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему», — рассказал Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Путин дал ему «несколько специальных указаний» по этому поводу.

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В мае 2023 года опрошенные РБК военные эксперты предупредили, что для эффективной защиты Москвы от атак беспилотников необходимо увеличить как минимум в четыре раза группировку войск, обеспечивающих противовоздушную оборону столицы и Центрального экономического района России.

Как отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения (2007–2009 годы) полковник Сергей Хатылев, система ПВО Центрального района и Москвы в три-четыре раза меньше, чем в 1990-х, когда было принято решение сокращать вооруженные силы, в том числе ПВО.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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