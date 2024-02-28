Медведев рассказал о докладе Путину по приоритетности выпуска систем ПВО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев доложил президенту Владимиру Путину, что обеспечение выпуска систем и средств ПВО должно стать приоритетным.
«О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему», — рассказал Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии (цитата по ТАСС).
Он отметил, что Путин дал ему «несколько специальных указаний» по этому поводу.
В мае 2023 года опрошенные РБК военные эксперты предупредили, что для эффективной защиты Москвы от атак беспилотников необходимо увеличить как минимум в четыре раза группировку войск, обеспечивающих противовоздушную оборону столицы и Центрального экономического района России.
Как отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения (2007–2009 годы) полковник Сергей Хатылев, система ПВО Центрального района и Москвы в три-четыре раза меньше, чем в 1990-х, когда было принято решение сокращать вооруженные силы, в том числе ПВО.
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»