Пушилин заявил об оптимизме из-за хода военной операции

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что с учетом имеющейся у него информации он настроен оптимистично по отношению к ходу военной операции.

«С учетом тех заявлений, которые приводит Министерство обороны, я настроен оптимистично о том, как идет процесс освобождения территорий республики», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Шойгу 17 февраля сообщил о взятии под контроль Авдеевки. К началу 2022 года в ней жили 31,7 тыс. человек. За Авдеевку ожесточенные бои шли с октября 2023 года. 28 февраля было взято под контроль село Петровское в 5 км к северо-западу от Авдеевки. Минобороны 26 февраля сообщило о взятии под контроль населенного пункта Ласточкино ДНР, расположенного в 6 км западнее Авдеевки.

В январе прошлого года также сообщалось о взятии под контроль Соледара. Контроль над городом позволил отрезать снабжение украинских войск в Артемовске.

В мае 2023 года Минобороны сообщило о взятии под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут). В ноябре того же года российские войска продвинулись к западу от Артемовска (Бахмута). Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР.