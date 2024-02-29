Российские Су-25 поразили бронетехнику ВСУ на донецком направлении
Российские военные на самолетах Су-25 поразили опорные пункты и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщили ТАСС в Минобороны.
«Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на донецком направлении», — говорится в сообщении.
Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13, которые также называют «Тулумбас». Все цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, уточнили в Минобороны.
В ночь на 29 февраля российские власти Херсонский области сообщили об уничтожении группы украинских диверсантов, которые пытались высадиться на Тендровской косе Голопристанского района. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что это была диверсионная группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины.
Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины, отметив, что военнослужащие погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». По данным телеграм-канала Mash, российские военные уничтожили по меньшей мере 20 украинских спецназовцев.
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