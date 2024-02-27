Минобороны заявило о сбитых ночью беспилотниках в двух регионах
Ночью над Белгородской и Брянской областями системы ПВО сбили три беспилотника, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.
Брянская и Белгородская области регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины.
Утром 27 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых дронах на территории Клинцовского района. Пострадавших и разрушений не было. Власти Белгородской области не рассказывали о работе ПВО над регионом. Однако в ночь на 27 февраля губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что средства противовоздушной обороны сбили шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе.
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