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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о сбитых ночью беспилотниках в двух регионах

Минобороны: в Брянской и Белгородской областях ночью сбили три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ночью над Белгородской и Брянской областями системы ПВО сбили три беспилотника, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Брянская и Белгородская области регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины.

Над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Утром 27 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых дронах на территории Клинцовского района. Пострадавших и разрушений не было. Власти Белгородской области не рассказывали о работе ПВО над регионом. Однако в ночь на 27 февраля губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что средства противовоздушной обороны сбили шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе.

Минобороны заявило о сбитых ночью беспилотниках в двух регионах
Минобороны заявило о сбитых ночью беспилотниках в двух регионах

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Теги
Минобороны Белгородская область Брянская область беспилотники Украина
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