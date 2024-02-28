Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
Дрон уничтожили около 16:39. Над каким районом области его сбили, ведомство не уточнило.
Это второй беспилотник, сбитый над Белгородской областью 28 февраля. Первый дрон уничтожили ночью.
Днем украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В одном частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден забор, также есть повреждение линии электропередачи. Никто не пострадал.
Кроме того, ВСУ атаковали в селе автомобиль «КАМАЗ» с помощью дрона-камикадзе, рассказал Гладков. В результате взрыва никто не пострадал, в машине выбиты стекла.
После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам. В Белгороде периодически объявляют ракетную опасность.
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»