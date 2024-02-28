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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 16:39. Над каким районом области его сбили, ведомство не уточнило.

Это второй беспилотник, сбитый над Белгородской областью 28 февраля. Первый дрон уничтожили ночью.

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Фото:Google Maps

Днем украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В одном частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден забор, также есть повреждение линии электропередачи. Никто не пострадал.

Кроме того, ВСУ атаковали в селе автомобиль «КАМАЗ» с помощью дрона-камикадзе, рассказал Гладков. В результате взрыва никто не пострадал, в машине выбиты стекла.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам. В Белгороде периодически объявляют ракетную опасность.

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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

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Минобороны Белгородская область беспилотники дроны Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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