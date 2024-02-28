Минобороны заявило о сбитом ночью над Белгородской областью дроне
Российские средства ПВО в ночь на 28 февраля сбили дрон над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Когда именно это произошло, в ведомстве не уточнили.
Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об атаках беспилотников на их территории с начала военной операции на Украине.
Белгородская область подвергалась атакам дронов и накануне. Один беспилотник сбили в небе над регионом в ночь на 27 февраля, еще два — после полудня. Один дрон перехватили днем возле поселка Разумное неподалеку от Белгорода.
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