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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о сбитом ночью над Белгородской областью дроне

Минобороны: ночью над Белгородской областью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО в ночь на 28 февраля сбили дрон над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Когда именно это произошло, в ведомстве не уточнили.

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об атаках беспилотников на их территории с начала военной операции на Украине.

Белгородская область подвергалась атакам дронов и накануне. Один беспилотник сбили в небе над регионом в ночь на 27 февраля, еще два — после полудня. Один дрон перехватили днем возле поселка Разумное неподалеку от Белгорода.

Минобороны заявило о сбитом ночью над Белгородской областью дроне
Минобороны заявило о сбитом ночью над Белгородской областью дроне

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Теги
Минобороны беспилотники Украина Белгородская область
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